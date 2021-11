Comércio de rua em Londrina pode funcionar até às 18h; veja horários divulgados pela Acil

O comércio de rua em Londrina tem autorização para funcionar das 9h às 18h de segunda (29) até o sábado (4). A Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) acrescenta, no entanto, que muitos lojistas antecipam o fechamento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No domingo (5), as lojas fecham as portas.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Boulevard Londrina Shopping, Shopping Catuaí e Londrina Norte Shopping:







O Boulevard Londrina Shopping, assim como o Shopping Catuaí e o Londrina Norte Shopping, atendem das 10h às 22h de segunda (29) a sábado (4). No domingo (5), estes complexos comerciais funcionam das 14h às 20h.







As praças de alimentação estarão abertas ao público das 11h às 22h de segunda (29) a domingo (5).



Continua depois da publicidade





Shopping Royal Plaza:







As lojas do Shopping Royal Plaza abrem as portas das 10h às 21h de segunda (29) a sábado (4) e, durante o domingo (5), das 12h às 18h. Sua praça de alimentação opera das 10h às 21h de segunda (29) a sábado (4) e, no domingo (5), das 11h às 20h.







Aurora Shopping Londrina:







O Aurora Shopping Londrina tem suas lojas abertas das 10h às 22h de segunda (29) a sábado (4) e, durante o domingo (5), das 14h às 20h. A praça de alimentação funciona das 10h às 22h de segunda (29) a sábado (4) e, durante o domingo (5), das 11h às 22h.