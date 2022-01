Procrastinação pode estar ligada à agressividade reprimida

A procrastinação, o ato de adiar tarefas, compromissos e planos, é um impasse na vida de milhares de pessoas no mundo todo. Com as turbulências enfrentadas pela humanidade nos dois últimos anos, muitas delas se sentiram paralisadas, começaram a entrar em crise existencial e passaram a se perguntar com mais frequência sobre o sentido do que fazem no dia a dia.

Essa estagnação, no entanto, pode ser um bom sinal de que precisamos olhar para dores mais profundas, para problemas de relacionamento ou situações de raiva do passado, que nos impedem de prosperar e ter uma vida abundante.

Para o psicanalista especialista em jogos de autoconhecimento, Nickson Gabriel, a procrastinação não é apenas uma característica de pessoas consideradas preguiçosas. Os “workaholics”, aqueles que se afogam em trabalho, também sofrem desse mal, muitas vezes para não encarar sentimentos de dor. “A estagnação se manifesta nas pessoas, principalmente, como retração do sentimento de raiva, feridas abertas que nos impedem de estar com o coração presente para agir naquilo que precisamos”, afirma Nickson Gabriel, fundador do Instituto O Jogo da Vida.