Sexta-feira 13: confira rituais para atrair boa sorte

A sexta-feira 13 é considerada, para muitos, um dia de azar. Isso se deve a diversas superstições, como passar embaixo de escadas e quebrar espelhos traria má sorte.







“Muito antes de surgir essa atribuição negativa, a sexta-feira já era considerada o Dia de Vênus, planeta que simboliza a energia feminina. A ocasião também é um lembrete sobre a importância de descansar e buscar pelo bem-estar no fim de semana, proposta absorvida até hoje, mas que poucas pessoas conhecem”, comenta a espiritualista Kélida Marques.

Ela ainda explica que nesta data era celebrado o Dia da Deusa, que trazia consigo uma oportunidade especial para adorar o Divino Feminino, além de ser um momento poderoso para honrar e manifestar morte, renascimento, criação, sabedoria e beleza.





Sugestões de Kélida Marques para fazer nesta sexta-feira (13)

MAL-ESTAR:





A sexta 13 é perfeita para se livrar daquela sensação pesada que tanto incomoda. Para mandar embora as energias ruins, é necessário providenciar: 1 vela verde, 3 nozes, 3 amêndoas, 3 avelãs com casca e um recipiente feito de cerâmica. Basta colocar tudo dentro da vasilha e acenda a vela. Quando ela terminar de queimar, é só jogá-la fora e enterrar os alimentos em lugar secreto, que ninguém descubra.

ATRAIR O AMOR:





Se o maior desejo é o romance, melhor pedir ajuda à Vênus no dia de hoje. Para tanto, é necessário ter à mão uma folha branca e lápis coloridos. No papel, desenhe um coração, dividindo-o em várias partes. Depois, separe um lápis de cor diferente para pintar cada pedaço, atribuindo às tonalidades as qualidades buscadas no novo par. Por exemplo, a parte vermelha simboliza um perfil amoroso; a azul, honestidade e assim por diante. Tal rito deve ser feito às 13 horas, pontualmente. Em seguida, o papel com o desenho precisa ser colocado próximo à cama e mantido ali por 13 dias. Depois, é só despachá-lo na natureza, como em uma praça pública, por exemplo.





