Concerto no Santuário comemora os 88 anos de Londrina

Um concerto com o Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina celebra os 88 anos da cidade neste sábado (10). Com entrada gratuita, a apresentação acontece às 19h30, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. O evento integra a programação da 12ª edição da Mostra de Música de Câmara.







O repertório é composto por obras de compositores como Tomaso Giovanni Albinoni (1671–1750), Johann Sebastian Bach (1685—1750), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e clássicos natalinos. “Muitas dessas composições nasceram dentro das igrejas, principalmente, no Renascimento em que os templos eram os que contratavam e incentivavam os compositores. A música nos leva até Deus e, por isso, queremos sempre abrir as portas do Santuário para grupos e orquestras”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.



O concerto tem direção artística do maestro Evgueni Ratchev e contará com a participação do violonista Natanael Fonseca, solista convidado que irá executar a obra de Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741), abrilhantando o programa. Baiano, Natanael Fonseca tem a sua trajetória musical dividida entre o violão erudito e a viola de arco. É mestre em violão erudito pela Universidade de Aveiro (Portugal), fez licenciatura e especialização em música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde também foi professor, e é violista da Orquestra Sinfônica da UEL (Osuel) desde 1991 e da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina desde a sua fundação.











A 12ª Mostra de Música de Câmara “Diálogos: música, história e educação” tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), além do apoio de empresas como Unimed Londrina, Espaço Villa Rica, Grupo Folha de Londrina, UEL FM, CBN Londrina, PIB Londrina e Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina. A organização é da Artis Colegium Associação Cultural, com coordenação geral da pianista Irina Ratcheva.

Além do concerto natalino, o público terá a oportunidade de participar da tradicional Quermesse do Santuário, realizada desde o primeiro dia de fundação da capelinha, em 1940. Neste sábado (10), o evento acontece das 16h às 21h, e contará com praça de alimentação com venda de pastel, coxinha e refrigerante, além de feira de artesanato com empreendedores locais do Bazar da Madre.

LANÇAMENTO DE LIVRO



No dia 14 de dezembro, o jornalista Fábio Luporini lança o livro que conta a história do SantuárioNossa Senhora Aparecida, desde que foi inaugurada a capelinha, em 1940. São mais de 80 anos registrados em narrativas que contam personagens e fatos, acontecimentos e conquistas do Santuário. “Garimpamos as histórias com entrevistas de pioneiros ainda vivos, além de pesquisa em jornais e documentos da época. O livro ficou lindo porque é um retrato de uma comunidade, de um pedaço da história de Londrina”, ressalta o jornalista Fábio Luporini.

No dia seguinte ao lançamento do livro, em 15 de dezembro, o Santuário inicia a tradicional Novena de Natal, sempre às 18h30, aos sábados e domingos, e às 19h30 durante a semana.