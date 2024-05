Condutor fica preso às ferragens após não respeitar sinalização e bater contra caminhão no Norte do Paraná

Um homem de 35 anos ficou preso às ferragens do caminhão que conduzia após desrespeitar a sinalização e colidir frontalmente contra outro veículo de carga na PRC-487, entre Luiziana e Iretama, no Norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (30).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Mercedes-Benz Atego quando, ao passar pelo KM 210, em uma operação de "pare e siga", desrespeitou a sinalização e a ordem de parada e continuou o trajeto, colidindo frontalmente com um caminhão bi-trem Volvo FH, que estava acoplado a dois semirreboques e seguia no sentido contrário.

Os dois veículos ficaram danificados e o condutor do Mercedes-Benz teve ferimentos ao ficar preso às ferragens. O homem foi socorrido no local por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), do Atendimento Aéreo e do Corpo de Bombeiros. Após ser desencarcerado, o motorista foi encaminhado ao Hospital Sisnor, de Campo Mourão.





O condutor do Volvo bi-trem, de 45 anos, por sua vez, não se feriu. O homem foi submetido ao teste etilométrico e obteve resultado negativo.





Após levantamentos, os policiais rodoviários estaduais descobriram que ambos os veículos eram de propriedade da mesma empresa. Assim, os dois caminhões foram liberados no local aos responsáveis.