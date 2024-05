UEL recebe doação de 70 livros do Consulado do Japão no Paraná

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) foi indicada pelo Consulado do Japão em Curitiba para receber 70 livros que contam um pouco da história e da cultura japonesa.





A doação faz parte do projeto Read Japan e a UEL foi escolhida por sempre figurar entre as melhores do país e por ter uma forte presença da comunidade japonesa.

A UEL é a segunda universidade paranaense a receber as obras, sendo a primeira a UFPR (Universidade Federal do Paraná) no ano passado. Rei Oiwa, cônsul-geral interino, afirma que a expectativa é de ampliar o projeto para outras universidades do estado e para Santa Catarina a partir do ano que vem.





Ele ressaltou a importância que a UEL tem em todo o Paraná, assim como o grande número de descendentes de japoneses que vivem na região, o que aproxima ainda mais as relações entre os dois países.

“Nós sempre vemos o nome da UEL nos melhores rankings do Brasil”, apontou. Segundo ele, o Brasil e o Japão vão comemorar 130 anos de relacionamento diplomático em 2025 e o objetivo é desenvolver outras ações que ressaltem a união entre os países.





“Que os estudantes da UEL tenham mais interesse e conhecimento sobre o Japão. Torço para que os livros possam promover ainda mais entendimento mútuo entre as duas nações e que possa aumentar o número de intercâmbios para o Japão”, afirmou, complementando que leu o primeiro livro em língua portuguesa aos 18 anos, sendo ele: Casa-grande e Senzala, de Gilberto Freyre.

Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: