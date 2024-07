Condutor que provocou gravíssimo acidente em Ibiporã estava com CNH cassada

O motorista de 39 anos que provocou um gravíssimo acidente na noite de sábado (27) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), em que duas pessoas morreram e outras duas estão em estado grave no hospital, não poderia estar dirigindo.





De acordo com a Polícia Civil, o homem estava com a CNH (Carteira Nacional de Habitação) cassada. “Oficiamos o Detran (Departamento de Trânsito) para saber os detalhes do histórico (que fez perder a carteira). Possivelmente deve ser decorrente de excesso de multa”, comentou o delegado Vitor Dutra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor da caminhonete, identificado como Eder Henrique, está internado no HU (Hospital Universitário) de Londrina, em estado grave, porém, sob escolta policial. Ele estaria sem cinto de segurança no momento da batida.





A Justiça decretou a prisão preventiva dele por homicídio culposo no trânsito, que é quando não há intenção de matar. “Mas nada impede que possamos trazer outras circunstâncias que possam levar ao indiciamento por uma situação de homicídio doloso”, ponderou.

Publicidade





A Polícia Civil investiga se o motorista estava consumindo bebida alcoólica antes do acidente. “A investigação está tentando localizar imagens de câmeras de segurança da cidade para confirmar a versão que foi passada informalmente. Estamos trabalhando para tentar provar e trazer a versão dos fatos”, frisou.





A reportagem apurou que o homem supostamente estaria em um bar na avenida 19 de Dezembro, mesma via onde fica o restaurante, na área central.

Publicidade





O carro que ele conduzia atingiu quatro pessoas da mesma família, que estavam sentadas em cadeiras na parte de fora da costelaria, conversando, o que foi registrado por câmeras de segurança. Uma quinta pessoa conseguiu correr a tempo de se salvar.





Rosana Pedro Faváro, 45, e Sofia Caroline, 20, mãe e filha, morreram na hora após serem prensadas contra a parede do estabelecimento. O marido, Edson Mariano, foi socorrido até o Hospital Evangélico. Ele teve uma das pernas amputadas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: