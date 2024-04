Condutora de carro fica gravemente ferida após bater contra caminhão na PR-323, em Sertanópolis

Uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após o carro que conduzia colidir contra um caminhão na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta terça-feira (9).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um home de 46 anos dirigia um caminhão Mercedes-Benz Accelo com placas de Panambi/SP no sentido de Bela Vista do Paraíso a Londrina quando, ao atingir o KM 36, próximo ao trevo, bateu contra um Chevrolet Prisma, que era conduzido pela mulher e fazia uma manobra de conversão para entrar na PR-090, sentido Ibiporã.

A motorista do carro teve ferimentos graves, foi socorrida no local e precisou ser encaminhada ao Hospital São Lucas, em Sertanópolis, para receber atendimento médico.