Com fiscalização do IAT, região de Maringá tem redução de 30% em punições ambientais

O IAT (Instituto Água e Terra) de Maringá conseguiu reduzir em 30% a quantidade de AIA (Autos de Infração Ambiental) no primeiro semestre de 2024. No total houve o registro de 92 ocorrências, entre desmatamento ilegal, uso irregular do solo e danos à fauna silvestre, ante 132 no mesmo período do ano passado. Já o núcleo responsável por atender 27 municípios da região Noroeste vai na contramão da média estadual, que registrou aumento de 27% no mesmo intervalo de tempo – de 2.138 AIA em 2023 para 2.715 neste ano.





Dentre as regionais que lideram o ranking das advertências contra a flora estão: Guarapuava (236), Francisco Beltrão (220), Curitiba (201), Ponta Grossa (107), Ivaiporã (105) e União da Vitória (101)

Apesar da diminuição dos autos de infração, o valor das multas subiu. Foram R$ 2,3 milhões em 2024, mais do que o aplicado durante todo o ano de 2023: R$ 2,2 milhões. O valor recolhido pelo Estado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.





A reserva financeira tem como finalidade financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente, conforme a Lei Estadual 12.945/2000. No primeiro semestre deste ano, o montante recebido pelo IAT em multas de anos anteriores já soma R$ 16.949.224,95.

Chefe do IAT Maringá, Antonio Carlos Cavalheiro Moreto explica que a diminuição se deu por diferentes fatores combinados, como o aumento da fiscalização, com responsabilização civil e criminal; o avanço no uso da tecnologia por parte do órgão ambiental; e a educação e conscientização ambiental da população.





“Esse resultado é fruto da qualidade do trabalho da equipe de fiscalização do IAT. Contamos com equipamentos, como o helicóptero exclusivo, e tecnologia para trabalhar com mais tranquilidade e efetividade. Isso tem feito a diferença em favor do meio ambiente, com respostas rápidas e com qualidade”, afirmou Moreto. “Mas há que se ressaltar a consciência de muitos agricultores e pecuaristas, que têm trabalhado também para impedir desmatamentos aqui na região”.

