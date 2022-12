Confira programação do fim de semana do Natal em Ibiporã

Uma variada programação artística marca o primeiro fim de semana do “Natal de Paz e Luz” 2022 de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Promovido pela Prefeitura Municipal, com o apoio da secretaria de Cultura e Turismo, outras secretarias municipais e da APMIF (Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família), o evento foi aberto oficialmente no domingo (4), com a chegada do Papai Noel na Praça Pio XII.







Ontem, sexta-feira (09), a animação ficou por conta da Banda New Sound, de Ibiporã. Neste sábado (10), a atração é a dupla ibiporaense João Marcio & Fabiano. Os shows estão previstos para iniciar às 20 horas.

Já neste domingo (11), a programação será em dose dupla. Pela manhã, às 10h30, tocará pela primeira vez em Ibiporã a Banda de Música Sênior do 4º Colégio da Polícia Militar (CPM), de Maringá (Noroeste). Já à noite, a partir das 20h, a atração é o Grupo Vocal Chorus, de Londrina.





ATÉ 18 DE DEZEMBRO

Até o dia 18 de dezembro, a secretaria de Cultura comanda uma diversificada agenda, gratuita e diária, de apresentações artísticas e culturais na Praça Pio XII. Um dos pontos altos da programação na próxima semana será no dia 16, uma sexta-feira, às 20h, quando acontecerá um grande desfile natalino, organizado pela prefeitura, pelas ruas centrais, com servidores municipais, atletas e alunos da secretaria. Durante o desfile, a Orquestra Sinfônica “Arte & Vida” de Arapongas, com regência do maestro Claudemir Trevisan, tocará um repertório natalino.





No domingo (18), o “Natal de Paz e Luz” será encerrado ao som do tradicional grupo de pagode Negritude Junior. A programação de encerramento será a partir das 20h, com o show previsto para as 21h30.

ATRATIVOS INFANTIS

Além da “Casinha do Papai Noel”, espaço onde o “bom velhinho” tem recebido o público todas as noites, a barraca de pastel da APMIF, food trucks, trenzinho, e a recreação infantil um das novidades do Natal deste ano é a “Vila do Natal”. Espaço proposto pela primeira-dama e coordenadora do Projeto Natal, Eliana Eik Borges Ferreira, trata-se de um espaço voltados aos pequenos, com brinquedos com temática natalina, e um cantinho especial, decorado com um livro gigante, para eles ouvirem, todas as noites, contos natalinos, narrados por servidores das secretarias de Cultura e Turismo, Educação, alunos do curso de teatro e voluntários.



Outro destaque, já na parte da decoração, é uma árvore gigante, de 14 metros de altura, na rotatória central. Completam a decoração do espaço uma ponte que dá acesso à árvore e o presépio.

A confecção dos adereços natalinos começou a ser executada em fevereiro, com mão de obra dos próprios funcionários, colaboradores da Prefeitura e voluntários. As equipes das secretarias de Cultura e Turismo e de Obras e da APMIF trabalharam na produção e customização das peças, que estão espalhadas pela cidade: luminárias, árvores de Natal, túneis iluminados, enfeites, estruturas metálicas, o cenário do presépio, a casinha do Papai Noel e a Vila do Natal. (Com informações da Prefeitura de Ibiporã)

