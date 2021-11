Conhecido por envolvimento em tráfico de drogas morre em confronto com a PM em Cambé

Um homem, conhecido dos policiais pelo envolvimento em tráfico de drogas na região morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) na rodovia Melo Peixoto, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), nas proximidades da estrada do Bratislava, por volta das 20h desta segunda-feira (29).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ele conduzia um automóvel e não acatou a ordem para abordagem, de acordo com a PM (Polícia Militar), parou no acostamento metros à frente e desambarcou com arma em punho.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os policiais informaram que ele tentou fugir, momento em que ocorreu o confronto e foi atingido.





O socorro foi acionado e confirmou o óbito do suspeito. Nenhum policial foi ferido.





Buscas no veículo possibilitaram o achado de porções de maconha e crack.