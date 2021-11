Três morrem em ação policial em condomínio de Londrina; drogas são apreendidas

Três homens morreram na noite desta segunda-feira (29) em ação policial em condomínio situado no conjunto habitacional Ernani de Moura Lima, em Londrina.

A polícia foi informada que um apartamento estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas. O denunciante ainda alegou ter visto um homem portando pist ola.

A companhia Choque da PM, tendo conhecimento das características do suspeito, adentrou em um condomínio e flagrou um homem que, ao avistar a equipe, desobedeceu a abordagem, entrando correndo no edifício com arma em punho.





Conforme o setor de comunicação do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), os policiais se aproximaram de um apartamento, o mesmo citado na denúncia. Chegaram até a porta, que estava trancada, e utilizaram da força para entrar no imóvel.





De acordo com a polícia, um homem já aguardava a equipe segurando uma arma de fogo e a apontou para os oficiais. Ele foi baleado. Outro envolvido foi visualizado na cozinha e segurava uma pistola nas mãos. Um terceiro se dirigiu até o quarto, e também desobedeceu a ordem para deixar sua arma. Ambos foram contidos.

A PM informou que, como os homens apresentavam sinais vitais, foram retiradas as armas de perto deles e acionado o socorro, que confirmou a morte deles.





Foram apreendidos duas buchas de maconha, 220 pedras de crack e R$ 825.