Construção do Centro de Detenção Provisória de Arapongas deve ser concluída em abril

A obra do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Arapongas segue em ritmo avançado e alcançou 80% de execução. Foi o que confirmou nesta quarta-feira (8) a equipe técnica de engenharia responsável pela construção.





Nesta etapa, estão em andamento serviços de pavimentação, pinturas e instalações elétricas. A previsão de entrega é para o final do mês de abril.

Como já anunciado pelo prefeito Sérgio Onofre, além do CDP, Arapongas terá uma agenda extensa de inaugurações ao longo do ano, incluindo obras de que já estão prontas ou em fase de conclusão, e uma visita de Ratinho Júnior ao município prevista para abril.





“O CDP é uma obra esperada há mais de 20 anos e que fortalece a segurança pública. Nosso CDP já é uma realidade, algo que só foi possível após inúmeras reuniões e engajamento do município junto ao governo do Paraná. O primeiro semestre de 2023 é de boa expectativa para a entrega de importantes obras e em diferentes segmentos”, salienta o prefeito.

Onofre relembrou também outro marco importante na história da segurança pública de Arapongas: a demolição da antiga Cadeia Pública, que ficava situada Rua Tucanos, na área central. O ato aconteceu em setembro do ano passado.





O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA



O complexo CDP é um local onde ficam os presos que ainda aguardam julgamento. O espaço está sendo construído em um terreno de cerca de 2 mil metros quadrados, doado pelo município. É localizado na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI.





O investimento é de R$ 7,3 milhões, financiado com recursos do Tesouro do Estado. A empresa responsável é a Alcance Engenharia e Construção Ltda.