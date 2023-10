Cooperativas de recicláveis de Londrina aguardam renovação de contrato

Representantes das cooperativas de materiais recicláveis em Londrina afirmam que estão trabalhando, mais uma vez, sem que tenham um contrato formal com o município, por meio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). As lideranças dizem que o último vínculo venceu no dia 16 de outubro e que desde então aguardam uma renovação.





A companhia frisou, via assessoria de comunicação, "que as cooperativas não estão sem contrato, que não ficarão sem receber e que a CMTU está finalizando a questão da renovação contratual". O último contrato disponibilizado, de forma pública, é datado de abril, com duração de seis meses, ou seja, vale até a primeira quinzena de outubro.

“Estamos fazendo o trabalho de coleta porta a porta porque não queremos deixar os moradores na mão. A CMTU garantiu que irá o assinar o contrato desde o dia que venceu e que não haverá perdas, no entanto, temos desconfianças”, frisou a presidente da Cooper Refum, Selma de Assis. A cooperativa atende 22 mil domicílios das regiões norte e leste. “Estamos fazendo nosso máximo, dando nosso melhor, mesmo com mão de obra em falta.”





Esta é a terceira vez em pouco mais de um ano que as sete cooperativas que atuam na cidade prestam o serviço sem um acordo assinado, ou aditivado, com a prefeitura. Em outubro do ano passado – quando venceu um vínculo de cinco anos -, as entidades seguiram coletando por 15 dias até a renovação do contrato, problema que se repetiu em abril.





Na avaliação de Francisco Bitencourt, da Ecorecin, a situação recorrente prejudica o trabalho e gera apreensão entre os trabalhadores. “O grande problema de trabalhar sem contrato é a insegurança de receber ou não. Até renovar o contrato de outubro ficamos trabalhando e tivemos que entrar na Justiça (para receber). Ganhamos na primeira instância”, relatou. “Se não fizermos o trabalho na rua a cidade vira um caos. Então, continuamos mandando o caminhão recolher os materiais todos os dias”, acrescentou.