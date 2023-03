Crea vai fiscalizar rachaduras na PR-445 próximo a Irerê nesta sexta

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) vai fiscalizar as rachaduras da PR-445, próximo ao distrito de Irerê, nesta sexta-feira, às 10h15. As fissuras no asfalto, que em alguns pontos chegam a ter mais de 10 centímetros de espessura, ficam próximas ao distrito em um trecho já duplicado.





Segundo nota do Crea será feito um relatório de sinistro, incluindo registro fotográfico e coleta de informações. Após isso, os fiscais abrirão um processo com solicitação de manifestação do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) do Paraná, a respeito do levantamento de causas e medidas a serem tomadas, e para apurar a responsabilidade dos profissionais envolvidos na elaboração do projeto, execução da obra, fiscalização da obra ou manutenção do trecho.

O Crea-PR não emite laudos técnicos. A competência da autarquia consiste em fiscalizar o exercício profissional dos engenheiros responsáveis pela obra.





Em nota distribuída à imprensa na quarta-feira, o DER, informou que está realizando alguns serviços emergenciais no local, para evitar a infiltração da água da chuva e o agravamento do problema.



O órgão do Governo do Paraná infomou que 'levantamentos topográficos e sondagens de percussão, técnica de engenharia usada para conseguir amostras de solo, e com isso avaliar a estabilidade do aterro da rodovia e as causas do dano'. Na sequência, ainda segundo o Departamento, será elaborado um projeto de recuperação do local.







"O trecho foi sinalizado e está sendo monitorado com o objetivo de observar o comportamento da patologia. Por enquanto, segue a nota, o problema está restrito apenas ao acostamento da pista e não são necessárias alterações no tráfego de veículos", diz a nota do DER.