Criança fica ferida após colisão traseira entre dois carros na PR-090, em Alvorada do Sul

Uma criança de sete anos ficou ferida após o carro em que estava ser atingido na traseira por outro veículo na PR-090, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (3).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 35 anos dirigia um Chevrolet Celta no sentido de Porecatu a Alvorada do Sul com um Chevrolet Montana logo atrás.

Ao atingirem o KM 452, a Montana colidiu com a traseira do Celta, o que causou danos aos dois automóveis, além de ferimentos à criança, que estava no veículo atingido.





O motorista do Celta e o condutor da Montana, de 25 anos, não tiveram ferimentos. A criança ferida foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alvorada do Sul após receber atendimento da ambulância do Município.