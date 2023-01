Crianças que vandalizaram creche em Apucarana terão acompanhamento psicológico

Os dois garotos de sete anos que invadiram e vandalizaram o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Laura Mareze Martinelli, em Apucarana (Centro-Norte), terão acompanhamento psicológico ofertado pelo município. “Os pais já foram atendidos nesta terça-feira (3) e agora serão as crianças. Queremos entender o que as levaram a fazer isso, se foi raiva, falta de limites, falta de compreensão sobre o cuidado. Não conseguimos entender”, afirmou Marli Fernandes, secretária municipal de Educação.





Câmeras de segurança da própria creche flagraram a ação das crianças no domingo (1º). Elas entraram por um vão no alambrado e com camisetas enroladas na cabeça, encobrindo o rosto. Na unidade, quebraram vidros, destruíram a horta, jogaram tinta no chão e nas paredes e danificaram diversos materiais, que foram espalhados até no pátio. A central de alarme também foi estragada. Nenhum objeto foi furtado.







Funcionários do centro educacional descobriram o que tinha acontecido ao chegarem para trabalhar na segunda-feira (2). Ao verificar as imagens no circuito de monitoramento veio a surpresa. “O que chamou a atenção foi a idade das crianças, que estragaram muitos materiais, quebraram duas janelas. Foi chocante”, classificou. As duas crianças são parentes e vivem na cidade. Uma delas, inclusive, mora no bairro e estuda na escola que fica ao lado da creche.

FAMÍLIAS





Os pais foram convidados para participar da limpeza do CMEI. “Ficaram todo o tempo acompanhando a equipe de limpeza. Estão juntos e colaborando. Pedimos para ficar para verem tudo o que foi estragado, o que está sendo feito e para que ajudem na conversa com as crianças”, explicou. “Ainda estamos levantando tudo que foi danificado e vamos ver o valor de cada objeto para arrumar e repor”, acrescentou.

CUIDADO





A creche atende cerca de 100 alunos entre quatro meses e três anos e foi inaugurada no residencial Fariz Gebrim em setembro do ano passado. Apucarana tem 60 unidades escolares, sendo 36 escolas e 24 CMEIs. De acordo com a secretária de Educação, são poucos casos de vandalismo ou furto nos prédios da pasta, que contam com câmeras de segurança. Marli Fernandes ressaltou que a maioria das invasões envolveram adultos.

“Temos um cuidado grande com o espaço escolar, estamos terminando a última escola que precisava de ampliação. Queremos que os professores, funcionários e alunos tenham um espaço que promova o bem estar, ainda mais porque a maior parte das escolas é de período integral. É essencial que o cuidado seja de toda a comunidade, já que são espaços públicos para uso e benefício”, pontuou.





CASCAVEL





Em Cascavel (Oeste), três adolescentes – de 13 e 14 anos – foram apreendidos pela GM (Guarda Municipal) no início desta semana após invadirem uma escola municipal, espalharem rolos de papel higiênico e quebrarem objetos. Os jovens ainda tentaram destruir câmeras de segurança. O trio foi pego em flagrante pelos guardas e encaminhados à delegacia.