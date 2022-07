Curso gratuito de instalação elétrica industrial tem início nesta quinta em Rolândia

As secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social de Rolândia, por meio da Central Municipal de Cursos, em parceria com o Senai, informam a abertura de inscrições para o curso de instaiação elétrica industrial, com 36 vagas disponíveis.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





As inscrições ocorrem nos três Cras (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade, localizados nos bairros do San Fernando, Vila Oliveira e Nobre, e na Agência do Trabalhador. É necessário ter o ensino fundamental completo e mais de 18 anos.

Continua depois da publicidade





As aulas começam no dia 28 de julho e terminam no dia 30 de agosto.