Lançamento da pré-candidatura de Tercilio Turini em Londrina atrai mais de 700 pessoas

Uma grande festa política com mais de 700 pessoas marcou o lançamento da pré-candidatura a prefeito do médico e professor Tercilio Turini.





O auditório do Hotel Crystal ficou lotado sábado (27) numa demonstração de muito prestígio do deputado estadual Turini, que recentemente entrou no MDB para disputar a Prefeitura de Londrina na eleição de outubro.

Lideranças estaduais e regionais do partido destacaram a seriedade, a capacidade de diálogo e o trabalho de resultados na trajetória de Tercilio Turini.







"Em toda minha vida profissional no Hospital Universitário sempre cuidei de pessoas. E é isso que a nossa cidade precisa, de cuidados na saúde, de melhorias na educação e de atenção especial a quem mais precisa", ressaltou Tercilio Turini.

Para ele, Londrina teve avanços nos últimos anos, mas ainda precisa enfrentar muitos desafios. "São milhares de crianças na fila por vaga em creche, a saúde tem filas para consultas especializadas e cirurgias eletivas, a demora no atendimento no PAI sempre é grande, existe pobreza e bairros que necessitam do suporte do poder público", afirmou.





"A atuação política só faz sentido se for para trabalhar pelas pessoas, para fazer as transformações que a população tanto precisa. Não há outro caminho, é pelas ações políticas que a sociedade evolui e que as melhorias chegam a todos os cidadãos. Quero ser o prefeito que vai acolher, cuidar, realizar sonhos, criar esperança e transformar a vida das pessoas."





