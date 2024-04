Bloco Bafo Quente promove festa de Carnaval nesta terça-feira em Londrina

Nesta terça-feira (30), o Bloco Bafo Quente promove uma folia carnavalesca. A festa vai começar às 21h, recebendo as atrações culturais Bafo Quente, Samba da Padaria e a DJ Maria Maria.





O evento vai acontecer no Iate clube de Londrina, localizado na avenida Higienópolis, 2.135. A entrada é gratuita e destinado ao público maior de 18 anos.

A entrada na festa será por ordem de chegada, estando o espaço sujeito à lotação. O ingresso no local será permitido apenas com a apresentação da identidade, e está liberado o uso de garrafas de água, desde que seu recipiente seja transparente e lacrado.





O evento contará, ainda, com diversas barracas de comida vendendo pizzas, crepes, lanches e espetinhos. Estará vedada a entrada de demais itens de bebidas, comidas, caixas térmicas, entre outros.

Segundo o produtor do Bloco Bafo Quente, Bruno Gehring, as comemorações de carnaval foram divididas em dois dias. Com o primeiro dia da festa no Iate Clube, o local contará com o controle da segurança dos participantes, com revistas e seguindo as normas estabelecidas pelo alvará dos bombeiros.





No segundo dia de festa, o Carnaval irá ocorrer no Zerão, em frente ao Sabor & Ar, com a banda Sol Fá Mi Rir, da Cia Clac. O evento é destinado a toda a comunidade londrinense e terá atrações culturais específicas para a garotada a partir das 16h no dia 18 de maio.

“A gente costuma dizer que é difícil, em grande parte das cidades do Brasil, ter o público que tivemos nas últimas edições de festas de Carnaval. Normalmente, tem que contratar uma banda muito cara pra poder ter um público de 20, 30 mil pessoas, o que a gente consegue aqui com uma banda local”, disse Gehring.





Segundo o produtor, para o ano que vem há possibilidades de o projeto voltar de cara nova, tomando forma em um cortejo de carnaval.