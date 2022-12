Deputados estaduais do Paraná aprovam o aumento dos próprios salários

No último dia de sessões em 2022, os deputados estaduais do Paraná aprovaram nesta quinta-feira (22) o aumento dos próprios salários, reajuste que chegará a 37% em 2026. O projeto que estabelece ainda os vencimentos do governador, do vice e dos secretários foi um dos aprovados nas quatro sessões extraordinárias realizadas para esvaziar a pauta do ano no Legislativo. A Assembleia voltará aos trabalhos no dia 1º de fevereiro, com a posse dos eleitos em outubro.





O salário dos deputados terá aumentos escalonados e será de R$ 34.774,64 a partir de 1° de fevereiro de 2026, um reajuste de 37% em relação aos atuais R$ 25.322,25. Em 1° de janeiro de 2023 os parlamentares já passarão a ganhar R$ 29.469,99. O valor passará para R$ 30.943,54 em 1° de abril de 2023; para R$ 32.196,01 em fevereiro de 2024; e para R$ 33.448,48 em fevereiro de 2025, até o último reajuste em 2026.



O projeto original, apresentado pela Mesa Executiva da Assembleia, fixava apenas os salários do governador, do vice e dos secretários, mas uma emenda assinada por 32 deputados propôs o reajuste para os membros do Legislativo. A emenda teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na quarta-feira e foi incorporada ao projeto, aprovado com 33 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção.





Votaram contra os deputados Arilson Chiorato (PT), Evandro Araújo (PSD), Goura (PDT), Mabel Canto (PSDB), Homero Marchese (Republicanos), Luciana Rafagnin (PT), Requião Filho (PT), Professor Lemos (PT) e Tadeu Veneri (PT).





O projeto mantém o salário do governador Ratinho Junior (PSD) nos atuais R$ 33.763. O salário do vice-governador passará para R$ 32.074 no próximo ano e os secretários estaduais passarão a receber R$ 29.942.





