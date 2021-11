Desabamento em Londrina provoca interdição de restaurante e edifício vizinhos

Um desabamento registrado no domingo (21) provocou a interdição de um restaurante e de um edifício residencial.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. "Quem atendeu foi o caminhão da zona sul. Os vizinhos foram orientados a chamar as autoridades relacionadas à obra, a Defesa Civil e o engenheiro perito para ver se o prédio estava condenado ou não", afirmou o 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Rogério Moreto de Jesus. "Depois que a guarnição chegou, isolou o local mais para evitar que ocorresse mais alguma coisa."



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Segundo o coronel Pedro Ramos, titular da Secretaria Municipal de Defesa Social, a pasta foi comunicada ainda na tarde de domingo a respeito desse desabamento. "Estivemos lá e preliminarmente a parte do restaurante foi interditada.





Parte da área de lazer do prédio ao lado também (Parc Güell). Hoje [segunda, 22] voltamos com o engenheiro e foram feitos apontamentos de um laudo que deve sair em dois ou três dias, mantendo a interdição preliminar até que se tome providências em relação à área, principalmente para liberar o prédio do restaurante.", destacou.







O Crea -PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná ) informou que a parte documental da empresa e do responsável técnico está regular.

Continua depois da publicidade





O fiscal vai aguardar os relatórios da perícia da Defesa Civil ou de uma possível perícia particular e abriu um processo administrativo para apurar se houve imperícia, negligência ou imprudência por parte do responsável técnico.





A reportagem tentou o contato com a construtora responsável pela obra, mas não conseguiu.







Leia mais na Folha de Londrina.