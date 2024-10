Desfile marca a comemoração do aniversário de 77 anos de Cambé

Em comemoração ao aniversário de 77 anos de Cambé, a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) promoveu o tradicional desfile cívico na noite desta quarta-feira (16).





Cerca de 20 entidades e as escolas municipais e estaduais e centros municipais de Educação Infantil, com cerca de quatro mil pessoas, participaram da festa.

O desfile abordou o desenvolvimento do município, fazendo uma viagem no tempo desde os povos originários que moravam onde hoje fica Cambé, chegada de novos povos a Nova Dantzig, cultura cafeeira, formação e organização política de Cambé e valorização ao trabalhador cambeense que ajuda a construir a cidade. Inicialmente, o desfile estava marcado para a noite da quinta-feira passada (10), mas foi adiado por causa da chuva.





Participam do desfile a Banda do II Colégio da Polícia Militar, crianças filhos de policiais e bombeiros, Batalhão da Polícia Militar e Bombeiros, idosos, Apae, misses, secretaria municipal de Educação e Cultura, escolas e centros municipais de Educação Infantil, integrantes das atividades de Cultura, escoteiros, desbravadores, banda da Guarda Mirim, escolas estaduais, Família Sombel, ONG 4 Patas, secretaria de Assistência Social com ONG Refúgio e Lar Santo Antônio, secretarias de Saúde e de Esportes, Decanato, Conselho de Pastores, frota da Polícia Militar e a frota dos Bombeiros.





O prefeito Conrado Scheller agradeceu a presença do público. "Desfilou aqui hoje o presente, o passado e o futuro. Pensamos em inovação, mas também respeitamos a história e quem ajudou a construir essa cidade maravilhosa. Cambé e as famílias cambeenses merecem.”





