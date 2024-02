Desmatamento na Amazônia cai 60% em janeiro deste ano

O desmatamento na floresta amazônica teve seu décimo mês consecutivo de redução, caindo 60% em janeiro deste ano, com uma área derrubada de 79 quilômetros quadrados (km²). No mesmo período em 2023, a destruição chegou a 190 km². A informação é do monitoramento do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia).





O Brasil iniciou uma série histórica de desmatamento em 2008, desde então, os anos que registraram as maiores taxas foram em janeiro de 2015, com 288 km², e janeiro de 2022, com 261 km².

Atualmente, mesmo com uma queda nos números, a área desmatada ainda equivale a mais de 250 campos de futebol por dia e supera a destruição registrada em janeiro de 2016, 2017 e 2018.

Para a pesquisadora do Imazon Larissa Amorim, o país necessita reduzir a emissão de gases de efeito estufa, ampliar a fiscalização ambiental e criar áreas protegidas de floresta se quiser alcançar a meta de desmatamento zero até 2030.