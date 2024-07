Violinista italiano se apresenta em dois concertos em Londrina

O violinista italiano Elio Orio vem a Londrina para realizar dois concertos e uma master class gratuita. A programação faz parte de uma cooperação internacional entre UEL (Universidade Estadual de Londrina) e o Conservatório Cesare Pollini, de Padova (Itália).





A master class acontece nesta desta terça-feira (23) na Divisão de Música da UEL, no centro, das 14 às 17h e é destinado a estudantes de violino e ao público em geral, as inscrições podem ser feitas com o violonista da Orquestra Sinfônica (Osuel) Wagner Costa, por meio do WhatsApp (43) 9 9989-3708.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Já a apresentação do concerto de câmara "Uma Breve História dos Concertos de Cordas" está prevista para ser realizada nesta quarta-feira (24), no Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca), a partir das 15h30.





Na quinta-feira (25) o mesmo concerto acontece na Capela da Catedral Metropolitana, no centro de Londrina, as apresentações são gratuitas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: