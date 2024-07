Polícia Militar apreende 1,2 tonelada de maconha no Noroeste do Paraná

de 1,2 tonelada de maconha em Douradina, no Noroeste do Paraná.

A PM (Polícia Militar) apreendeu, na noite desta segunda-feira (22), mais





De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento no município de Ivaté foi avistada uma caminhonete com a suspensão baixa. Após voz de abordagem, o condutor disparou em fuga, iniciando uma perseguição que se estendeu até o município de Douradina, quando o motorista parou.





Dentro do veículo foram apreendidos diversos tabletes de maconha, totalizando 1.282 quilos da droga. A caminhonete estava com a placa adulterada e, após investigação policial, foi descoberto que o carro original estava com alerta de furto.

O suspeito foi preso em flagrante e em depoimento declarou que receberia R$ 10 mil pelo transporte. O condutor a droga e o carro foram encaminhados para a 7ª Subdivisão Policial de Umuarama para os procedimentos cabíveis.