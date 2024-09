Duas adolescentes morrem após motorista sem CNH capotar carro no Noroeste do Paraná

Evento da Folha de Londrina discute o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho

As possibilidades no novo mercado de trabalho, a necessidade de atualização constante e os caminhos para dominar as novas tecnologias serão temas do 21º Encontros Folha, no dia 3 de setembro, no Centro de Eventos do Aurora Shopping, em Londrina.