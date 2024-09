Evento da Folha de Londrina discute o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho

As possibilidades no novo mercado de trabalho, a necessidade de atualização constante e os caminhos para dominar as novas tecnologias serão temas do 21º Encontros Folha, no dia 3 de setembro, no Centro de Eventos do Aurora Shopping, em Londrina.





Com o tema “Inovação e Tecnologia: Os Novos Marcos Para a Geração de Empregos”, o encontro vai debater assuntos estratégicos que impulsionam a inovação e o desenvolvimento local, conectando profissionais e estudantes em um ambiente de aprendizado e troca de informações.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O palestrante principal será o reitor da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Miguel Sanches Neto. Ele vai falar sobre o projeto Talento Tech-Paraná, lançado em junho pelo governo do Estado para ofertar cursos profissionalizantes na área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) para cerca de três mil estudantes do ensino médio e do ensino superior em 50 municípios.





São 150 cursos com carga horária de 800 horas de aulas presenciais e a distância, com duração de dez meses e bolsas mensais de R$ 1.345. A coordenação do programa é da UEPG.

Publicidade





Para Sanches Neto, o Talento Tech-Paraná é um exemplo da aproximação entre a universidade e os estudantes, que são preparados para a nova realidade do trabalho.





“É um curso de extensão, feito na modalidade remota, que permite qualificar alunos do ensino médio e do ensino superior para que eles desenvolvam habilidades tecnológicas e possam conquistar uma vaga no mundo do trabalho, que é cada vez mais digital. A preocupação das universidades estaduais não é apenas formar pessoas, mas dar uma formação a mais ampla possível para todos os grupos sociais”.

Publicidade





O reitor da UEPG avalia que o novo ambiente do mercado de trabalho tem o poder de atrair mais jovens para as universidades.





“As novas tecnologias são mais atrativas para os jovens porque estão dentro de uma experiência tecnológica que eles já dominam. Esses cursos funcionam dentro da uma modalidade com a qual esses jovens têm intimidade. O esforço tem sido para que a universidade faça esse movimento de aproximação das realidades virtuais”.

Publicidade





PRESENÇA NO DIA A DIA





O painelista do evento, André Galletti Júnior, gerente de planejamento da Integrada Cooperativa Agroindustrial, de Londrina, vai apresentar casos que evidenciam a necessidade de constante adaptação.





As soluções já estão no mercado e nas universidades, mas muitas vezes a pessoas não as conhecem, daí a necessidade de buscar o aprimoramento e participar de iniciativas como o Encontros Folha.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: