Duas pessoas morrem carbonizadas em acidente com colisão frontal na BR-369, em Campo Mourão

Duas pessoas morreram carbonizadas em um acidente registrado na BR-369, em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (5).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, um Fiat Siena, que seguia no sentido de Campo Mourão a Cascavel, colidiu frontalmente com uma carreta, que trafegava no sentido contrário. O impacto foi tão forte que fez com que os dois veículos pegassem fogo.

O carro Fiat Siena pertencia à Prefeitura de Medianeira e transportava um paciente que havia recebido alta hospitalar. Tanto o paciente transportado quanto o motorista do automóvel morreram carbonizados no local do acidente.





A Prefeitura de Medianeira emitiu uma nota oficial, na qual lamenta a morte dos dois homens. "O veículo retornava de Faxinal com um paciente que teve alta médica. Lamentavelmente, o motorista senhor Osmar José Godoy, de 55 anos, e o paciente senhor Nadir Nazaré, de 45 anos, ocupantes do veículo, morreram no local."





"A Administração Municipal manifesta profundo pesar e se solidariza com familiares e amigos", escreve no documento.





O condutor da carrega, que pertence a uma cooperativa de Campo Mourão, não se feriu. O homem conseguiu sair do veículo antes que as chamas se espalhassem.