Shopee vira vitrine de artesãos e pequenos empreendedores paranaenses

Produtos feitos por artesãos e pequenos empreendedores paranaenses ganharam uma vitrine de peso para serem comercializados em todo o Brasil. O governador Ratinho Junior (PSD) se reuniu nesta quinta-feira (10), no Palácio Iguaçu, com representantes da Shopee e vendedores que fazem parte do programa VRS (Vocações Regionais Sustentáveis), da Invest Paraná - a agência de captação de investimentos do Estado. Em uma parceria inédita no Brasil, eles passaram a vender seus produtos em uma seção específica dentro de uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo.





A iniciativa Do Paraná para o Brasil foi construída pelo Programa de Incubação Shopee VRS e tem 23 vendedores expondo no microsite da Shopee, após passarem por uma capacitação para oferecer seus produtos online. É um dos braços do programa, que incentiva o desenvolvimento econômico sustentável de diferentes regiões paranaenses, sem deixar de lado processos tradicionais e históricos de produção.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Graças a esse projeto pioneiro, pequenos empreendedores que tinham uma pequena lojinha na sua cidade e vendiam apenas localmente, passaram a vender nacionalmente”, ressaltou o governador. “A iniciativa, que começou neste ano como teste, ganhou escala e a ideia agora é expandir a parceria com a Shopee, que é uma das maiores plataformas de vendas no mundo. Isso vai ajudar a gerar mais renda aos produtores, além de dar visibilidade aos produtos paranaenses”, complementa.





A head de Relações Governamentais da Shopee, Luciana Hachmann, explicou que 90% das vendas do aplicativo no País são transacionadas entre vendedores e consumidores brasileiros. Com origem em Singapura e operando há cerca de quatro anos do Brasil, a Shopee tem mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados. “Um terço da população acessa nosso aplicativo mensalmente, o que torna nossa plataforma uma grande vitrine para os vendedores brasileiros”, afirmou Luciana.

Publicidade





“Já estamos desenvolvendo essa parceria com a Invest Paraná há um ano. Selecionamos pequenos produtores, de diferentes locais e categorias, que passaram por um treinamento de 90 dias com o time da Shopee para inserir seu produto no nosso nosso aplicativo”, explicou ela. “A Invest Paraná também fez capacitações para a inserção da marca e, no final, criamos o microsite, que é uma página específica dedicada a esse projeto”.