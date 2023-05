Acil pede a empresários que ofertem vagas de emprego pela Secretaria do Trabalho de Londrina

A Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) está pedindo aos associados e empresários da cidade para que disponibilizem vagas de emprego na Secretaria municipal do Trabalho, Emprego e Renda. O pedido vem após ofensiva da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) que retirou do Calçadão vendedores ambulantes irregulares.





As vagas serão ofertadas aos trabalhadores que procuram uma oportunidade com carteira assinada e benefícios previstos em lei e é uma forma de combater a taxa de desemprego, que chega a 8,8% no Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

