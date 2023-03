Ações de Natal em Londrina movimentaram R$ 1,3 bilhão em dois meses

Segundo a Prefeitura de Londrina, entre os dias 17 de novembro de 2022 e 14 de janeiro de 2023, o Natal na cidade movimentou nominalmente R$ 1,3 bilhão. Em incremento real, descontando a inflação, a data registrou R$ 577 milhões a mais entre ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços) em relação ao mesmo período da celebração anterior, de 2021.







“O Natal é uma das ações que repercutiram positivamente no faturamento da cidade e isso significa mais tributos, renda e geração de empregos. Tivemos um incremento de R$ 16 milhões apenas no ISS, 14,25% a mais que o mesmo período de 2021. Temos que ter o Natal como uma política de governo”, afirmou o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez.

A festa natalina custou R$ 4,9 milhões do dinheiro público, valor que foi criticado por parte da população e virou alvo de pedido de informação na Câmara. O prefeito Marcelo Belinati destacou que ficou de saldo para o cofre do município - com a soma do que foi arrecadado de ISS menos o custo - cerca de R$ 11 milhões. “Esses recursos são livres e vão para as demandas da cidade. É o asfalto, saúde, ações de segurança, enfim, eles diluem no caixa da prefeitura e são investidos em políticas públicas que já estão em andamento”, explicou.