Agências do Trabalhador têm 17,7 mil vagas disponíveis em todo o Paraná

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 17.786 vagas de emprego com carteira assinada.





A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.276 oportunidades. Na sequência, aparecem as de abatedor de porco, com 797 vagas, repositor de mercadorias, com 614, e operador de caixa, com 488.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 4.537. São 422 vagas para alimentador de linha de produção, 311 para repositor de mercadorias, 282 para faxineiro e 268 para operador de telemarketing receptivo.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 89 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de soldador, com 20 vagas para quem possui curso técnico na área, e 30 vagas para operador bilíngue com proficiência técnica C1 e C2 em inglês, entre outros.

A região de Cascavel tem 4.386 vagas disponíveis. São 1.198 oportunidades para alimentador de linha de produção, 453 para abatedor, 165 para magarefe e 164 para servente de obras.