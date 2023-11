Até dia 30, 198 mil londrinenses podem quitar dívidas com até 99% de desconto

Até a próxima quinta-feira (30 de novembro), o Feirão Limpa Nome da Serasa oferece até 99% de desconto para renegociar dívidas com mais de 500 empresas, entre bancos, comércio, financeiras telefonia e outros. Um total de 198.535 pessoas estão inadimplentes em Londrina, revela o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, com dados de outubro. O valor médio da dívida por inadimplente no município é R$ 6.611,50.







Com o pagamento via Pix, o consumidor pode ter o nome limpo na hora. Basta acessar o site www.serasa.com.br ou o app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

Publicidade

Publicidade





Confira o passo a passo:





Publicidade

1º Passo - Baixe o aplicativo:





Publicidade

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.





Publicidade

2º Passo – Escolha a oferta:





Publicidade

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível analisar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão mostradas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.





3º Passo – Revise e finalize o acordo:

Publicidade





Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

Publicidade

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:





Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o sistema de pagamento Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.





Descontos de Desenrola





Empresas que aderiram ao Desenrola Brasil disponibilizam também na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do programa. No Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista.