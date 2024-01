Bancos deverão promover ações de educação financeira para clientes

A partir de 1 de julho deste ano, as instituições financeiras devem promover ações de educação financeira aos clientes, conforme resolução do Banco Central publicada no Diário Oficial da União, no último dia 26 de dezembro.





De acordo com a resolução, o objetivo é que as empresas proporcionem conteúdos que contribuam para a organização e planejamento do orçamento pessoal e familiar; formação de poupança e resiliência financeira; e prevenção à inadimplência de operações e ao superendividamento.

A Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), divulgada no início de dezembro, pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), mostra que o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias brasileiras, que têm dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e da casa.





Já o índice de famílias inadimplentes ficou em 29% e foi outro índice que apresentou queda em novembro. A redução é na comparação ao mês anterior, quando ficou em 29,7% e também ao mesmo mês do ano passado, de 30,3%.

Mesmo que em trajetória de queda, o endividamento de famílias é um ponto preocupante e que pode ser amenizado com maior conhecimento sobre como administrar seus ganhos e gastos.

“Sem dúvida, a resolução do BC é importante e pode trazer impactos bastante positivo para a sociedade brasileira”, considera o presidente da cooperativa de crédito Sicredi Dexis, Wellington Ferreira. Segundo ele, esta é uma preocupação que já faz parte do dia a dia da cooperativa.





“O objetivo principal das iniciativas de educação financeira do Sicredi é incentivar a mudança de comportamento das pessoas em relação ao uso do dinheiro, estimulando uma gestão mais consciente e responsável das finanças com o propósito de cooperar para uma vida financeira sustentável de associados e não associados”, enfatiza.

Um dos programas sistêmicos do Sicredi, implantado em 2016, é o Cooperação na Ponta do Lápis. O objetivo é, justamente, ajudar a transformar a vida financeira das pessoas nas comunidades onde o Sicredi está presente, levando mais informação, conhecimento e boas práticas para melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, realizando ações, como palestras e oficinas, voltadas a pessoas físicas, microempreendedores, adolescentes e crianças, tendo como base a economia comportamental.





A cooperativa Sicredi Dexis, uma das mais de 100 cooperativas de crédito que compõem o sistema Sicredi, implantou o Cooperação na Ponta do Lápis desde o seu lançamento e participou de sua concepção.





