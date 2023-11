Black Friday atrai consumidores para comércio do centro de Londrina

A cada ano que passa, a Black Friday vai ficando cada vez mais pulverizada. Se antes as vendas se concentravam em um único dia, hoje as ofertas estão diluídas ao longo de todo o mês de novembro. Porém, a última sexta-feira do mês teve movimento considerável no comércio de rua do centro de Londrina, apesar da chuva, principalmente nas lojas das grandes redes, que ofereciam os maiores descontos.





Luiz Henrique da Silva, gerente de uma loja do segmento de calçados localizada na Rua Sergipe, contou que apesar do dia chuvoso, o movimento foi bom. “Nossa Black Friday começou na quarta-feira. Hoje (sexta) está sendo um pouco mais forte. A tendência é que amanhã (sábado) seja o ápice. O grande diferencial são marcas famosas que tem um valor agregado que entrou na Black Friday, que estão praticamente pela metade do preço”, contou.

Se o movimento agradou alguns, houve aqueles que contavam com um volume maior de vendas durante a sexta. ''Não está aquele movimento esperado, eu achei que esse ano caiu bastante o movimento, não sei se foi por conta da chuva ou o pessoal também está sem grana ou quer esperar para gastar mais em dezembro que tem festa e presentear. Eu esperava um movimento um pouquinho maior”, comentou Fernanda Lima de Souza, supervisora de uma loja de moda feminina.





Os consumidores também ficaram divididos em relação às promoções da Black Friday. A trabalhadora rural Danielle Cristina, que caminhava pelo centro da cidade com algumas sacolas na mão, disse que a expectativa era por descontos maiores. ''Não estou vendo muita promoção, não. Algumas coisas só. Acabei comprando um celular porque o meu estragou e tive que comprar um novo”, disse.

Cristian Gomes, empresário que tem uma empresa de prestadora de serviços, aprovou as ofertas. ''Aproveitamos a promoção da Black Friday e compramos, sim, bastante coisa. Os preços estão bons, os preços não estão ruim, não. Está legal''.





A zeladora Elaine Bastos resolveu aproveitar a Black Friday para presentear a ela mesma. ''Comprei dois produtos, comprei uma fritadeira e uma panela de arroz por que a minha duas quanto uma quanto a outra acabou queimando e eu sempre espero a Black Friday para fazer as compras e estavam na promoção. Pesquisei antes e realmente vale a pena mesmo. Tem vários outros produtos com uma promoção atrativa. Todos os anos eu compro na Black Friday. Eu me presenteio. Compro pra mim mesmo”, disse, sorrindo.

A Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) ainda não tinha uma estimativa de vendas fechada. No início do mês, a Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) divulgou pesquisa que apontou que os paranaenses estavam dispostos a gastar um ticket médio em torno de R$ 1,6 mil. No topo da lista de desejos estavam itens mais caros, como os da linha branca e celulares.





