Brandt do Brasil inaugura complexo industrial em Cambé

A Brandt do Brasil, empresa de inovação tecnológica focada em nutrição vegetal e tecnologia da aplicação, presente em mais de 65 países e com forte atuação no Brasil, coloca em execução a expansão de suas operações, com a inauguração do Complexo Industrial Glen Brandt em Cambé, na região metropolitana de Londrina. A companhia investiu mais de R$ 70 milhões no novo espaço fabril, inaugurado nesta quinta-feira (14), sendo a segunda fábrica do Brasil e o maior complexo industrial a nível global da companhia, com 70.000 m² de área total.

Contando com os mais avançados equipamentos, a nova fábrica homenageia o fundador, Glen Brandt, e reforça o compromisso da empresa em desenvolver pesquisas e proporcionar soluções tecnológicas, a fim de melhorar o manejo realizado nas mais diversas culturas, respeitando o investimento de produtores e agricultores em todo o mundo com a mesma qualidade e excelência presentes nas operações globais.

A cerimônia de inauguração contou com a participação do CEO Global da empresa, Rick Brandt, diretoria da Brandt do Brasil e convidados. “Ter mais uma nova fábrica no Brasil com certeza será ótimo para todos nós e, o mais importante, continuaremos a ter segurança na capacidade de nossas produções”, destaca Rick.





Para Wladimir Chaga, Presidente da Brandt do Brasil, esse novo momento para a empresa contextualiza a importância do grupo para o agronegócio brasileiro. “Estamos concluindo mais uma etapa muito importante para a Brandt. Hoje o Brasil ocupa um dos mais altos patamares de produção agrícola mundial e, ainda assim, não atingiu plenamente seu potencial produtivo. Com a inauguração, vamos fortalecer a atuação da companhia no país e continuar contribuindo fortemente para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. A Brandt já é detentora dos recordes mundiais de produtividade de soja e milho, com Randy Dowdy e David Hula, e com essa fábrica queremos continuar levando essas mesmas tecnologias recordistas a todos os agricultores brasileiros”, finaliza.





Sobre a Brandt

A Brandt do Brasil é uma subsidiária da norte-americana Brandt, uma empresa agrícola líder, que atende produtores e agricultores em todo o mundo. Desde 1953 atua no desenvolvimento de tecnologias de aplicação e sua fabricação para diversas culturas. Presente em mais de 65 países, com o propósito de respeitar o investimento do produtor entregando resultados reais no campo por meio de tecnologias inovadoras, as quais estão disponíveis numa grande rede de distribuidores. Atua no Brasil desde 2015, com sede em Cambé (PR) e unidade fabril em Olímpia (SP).