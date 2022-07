Caged: Londrina fecha o semestre com saldo de 3.374 empregos

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, mostram que Londrina registrou saldo positivo de 3.374 empregos com carteira assinada durante o primeiro semestre deste ano. O número é resultado de 46.868 admissões e 43.494 demissões no período.

Os números consolidados do semestre foram calculados pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) do campus Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Em junho, o saldo ficou em 769 vagas, o terceiro melhor do semestre, atrás de maio (908) e fevereiro (866). O resultado de junho marca uma recuperação após dois meses de desempenhos mais fracos: março (22), e abril (171).





O setor de serviços foi o maior responsável pelo saldo positivo de empregos na cidade em junho, com 635 vagas positivas, seguido por construção (55), indústria (53), comércio (27). Apenas a agropecuária teve retração de uma vaga.





O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, lembrou que, além de criar um ambiente favorável e de confiança, a prefeitura também tem qualificado o trabalhador para as oportunidades. “Investimos mais de R$ 200 mil em contratações diretas em cursos de qualificação profissional em diferentes áreas, além de todas as oportunidades dos programas de gratuidade de parceiros que fazemos chegar ao trabalhador. Isso permite que, quando surgir a chance de emprego, o londrinense esteja capacitado e pronto para abraçar a oportunidade”, garantiu o secretário.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.