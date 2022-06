Caged: Londrina gera mais empregos pelo quarto mês seguido

O novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostra que Londrina apresentou saldo positivo na geração de empregos em abril, período pesquisado no balanço divulgado nesta segunda-feira (6). O mês registrou uma evolução de 170 postos de trabalho, o que fez a cidade preencher os primeiros quatro meses do ano com 1.894 empregos. Foram 7.641 contratações contra 7.471 desligamentos. Os dados foram analisados pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).



O setor que manteve o bom retrospecto em Londrina foi o da indústria, com 148 novos postos, seguido do comércio, com 124 funções. Em todo o ano, serviços e a construção civil têm puxado o crescimentos. Juntos, eles são responsáveis por 1,5 mil empregos.

"O número não é tão expressivo, mas precisa ser comemorado porque o saldo é positivo em todos os meses. Se mantivermos esse ritmo, teremos o segundo melhor ano em Londrina desde que o Caged começou a ser feito", comentou o professor e colunista da FOLHA Marcos Rambalducci, que coordena a pesquisa.





Ele citou o acumulado de 2021, quando a cidade registrou 7.900 empregos. Porém, acredita ser difícil bater a meta. "É complicado chegar a esse número porque não tivemos um alto investimento recente", explicou.

Também foram analisados os resultados do Caged em outras quatro cidades da RML (Região Metropolitana de Londrina): Arapongas, Cambé, Ibiporã e Rolândia, que foi a cidade que mais ganhou empregos com elevação de 0,40% no estoque de empregos em relação ao mês anterior (87 vagas) . No quadrimestre, Arapongas foi a única a apresentar saldo negativo de 39 postos (foram 6.116 admissões contra 6.255 desligamentos). No acumulado do ano, Ibiporã (646), Rolândia (524) e Cambé (236) tiveram saldo positivo de empregos.

