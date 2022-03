Caixa libera abono salarial para trabalhadores nascidos em dezembro

Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em dezembro recebem nesta quinta- feira (31) o abono salarial ano-base 2020. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento em 8 de fevereiro e encerra o processo nesta quinta-feira.

O calendário é baseado no mês de nascimento do beneficiário.





O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS (Programa de Integração Social) ou no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) há pelo menos cinco anos.





Recebe o abono quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.