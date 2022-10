Ceasa de Londrina abre na próxima quarta-feira; outras unidades estarão fechadas

A Ceasa de Londrina estará aberta normalmente na próxima quarta-feira (12). As outras quatro unidades do Estado, em Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão fechadas nessa data, feriado nacional em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.





Confira abaixo os endereços, horários e dias de funcionamento das unidades. Acesse o site do Ceasa Paraná para obter mais informações.

