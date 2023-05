Ceasa vai licitar boxes em Londrina e em mais três unidades do Paraná

A Ceasa Paraná, empresa vinculada à Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), promove mais uma etapa de licitações de áreas e espaços em suas unidades nos mercados de Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba.





A primeira sessão do pregão presencial, tipo maior lance ou oferta por lotes, ocorrerá na sexta-feira (12), a partir das 9h30, quando serão recebidos os envelopes de propostas e habilitação para seis lotes na Ceasa Curitiba. As áreas disponíveis são para a comercialização de hortigranjeiros, central de compras de atípicos e prestação de serviços.



A segunda licitação refere-se à Ceasa Londrina. No dia 16 de maio, terça-feira, das 9h30 às 12 horas, a CPL receberá os envelopes de propostas de habilitação de áreas dos 37 lotes a serem colocados em oferta. No dia 17, quarta-feira, às 9h30, serão abertas as propostas para as áreas dos 20 boxes, sala do pavilhão de atípicos, e 20 boxes da Pedra.