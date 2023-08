Célebre loja de artigos japoneses chega a shopping de Londrina

Produtos divertidos, surpreendentes e cheios de funcionalidade. Uma loja repleta de itens assim acaba de anunciar sua chegada ao Catuaí Shopping Londrina. A Daiso, maior rede japonesa varejista do mundo, vai ocupar um espaço de 679m² ao lado da Lojas Americanas ainda no segundo semestre deste ano.







Presente em 28 países, a Daiso chega ao Catuaí com sua primeira operação direta na cidade e traz seus famosos itens de papelaria, do universo pet, utensílios para cozinha, jardinagem, para o momento do banho e cuidados com a pele, caixas organizadoras, brinquedos, além de uma grande variedade de alimentos típicos do Japão.

Publicidade





A marca prepara uma inauguração em grande estilo, com presença de cosplayers e distribuição de brindes aos clientes, além de outras surpresas que poderão ser conferidas mais adiante.





O supermercado Amigão, localizado no Shopping Com-Tour, já oferece uma sessão dedicada a produtos da Daiso.