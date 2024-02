Cesta básica fica mais barata pelo segundo mês seguido em Londrina

A pesquisa mensal realizada pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas e Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), em 11 supermercados de Londrina, revelou uma redução de 1,07% no valor médio da cesta básica em fevereiro na comparação com o mês anterior. A cesta, composta por 13 produtos essenciais, fechou o mês em R$ 571,54, frente aos R$ 577,71 registrados em janeiro. Para uma família composta por dois adultos e duas crianças, o valor da cesta básica chega a R$ 1.714,62.



Dos 13 produtos da cesta básica, cinco apresentaram queda de preço. A batata, que foi a grande vilã do orçamento familiar nos últimos meses, ficou 33,3% mais barata em fevereiro. As quedas nos preços do arroz (-10,9%) e do óleo de soja (-6,9%) também ajudaram a alivar a pressão da inflação dos alimentos sobre o bolso do consumidor.



O tomate e a farinha, com quedas de 2,4% e 1,1%, respectivamente, completam a lista dos itens que ficaram mais em conta em fevereiro. Por outro lado, cinco produtos tiveram aumento de preço: banana (51,9%), açúcar (19,6%), feijão (2,3%), café (1,6%) e leite (1,3%). Já o pão e a margarina, mantiveram-se estáveis.



A carne, que representou 40,1% do peso na cesta básica, registrou uma variação de -0,7%, mantendo-se também estável em relação ao mês anterior. O preço médio do quilo ficou em R$ 34,76, com o menor valor encontrado de R$ 27,90 e o mais elevado de R$ 39,90.



O levantamento aponta ainda que, se o consumidor optar por adquirir os produtos de menor preço em cada supermercado pesquisado, a mesma cesta poderia ser obtida por R$ 468,07, representando uma economia de 18,1%. Em contrapartida, a escolha pelo supermercado mais caro elevaria o custo para R$ 653,01, um aumento de 14,3% em relação à média.



Esta é a segunda retração seguida no preço da cesta básica em Londrina após uma forte alta registrada em dezembro do ano passado.



Quando comparado com o valor da cesta básica de janeiro do ano passado, esta mostrou redução de 1,74%, estando agora a R$ 571,54 sendo que naquele mês ela foi adquirida pelo valor médio de R$ 581,58. Em relação ao inicio do ano o recuo no preço médio da cesta básica foi de 3,2%, lembrando que no dia 1º de janeiro esta mesma cesta estava a R$ 590,38.



A pesquisa do Nupea destaca a relevância do comportamento dos preços da cesta básica em Londrina, fornecendo informações valiosas para o entendimento das variações econômicas e o planejamento financeiro dos consumidores.