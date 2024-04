Falsos servidores do INSS dão golpe da prova de vida; saiba se proteger

Segundo o INSS, o caso já foi levado à Procuradoria Federal Especializada que atua no órgão, mas ainda não foi possível localizar as pessoas que tentaram aplicar o golpe.

Caso a pessoa tenha passado as informações, é importante realizar um boletim de ocorrência e no aplicativo, bloquear a função de empréstimo consignado e alterar a senha do Meu INSS.

A prova de vida ou fé de vida mudou. Desde 2022 é obrigação do INSS comprovar que o beneficiário está vivo por meio do cruzamento de dados federais, estaduais, municipais e instituições, como vacinação, consultas médicas, empréstimo consignado e muitas outras formas.

Os golpistas estavam se passando por servidores do órgão, indo até a casa das vítimas com falsos crachás para realizar a "prova de vida presencial", solicitando dados e foto dos beneficiários.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) emitiu alerta na última quinta-feira (18) sobre falsários se passando por funcionários do órgão. A denúncia foi feita em São Paulo, por um servidor do instituto.





O QUE É A PROVA DE VIDA DO INSS?



A prova de vida ou fé de vida é a comprovação que o beneficiário do INSS continua vivo e pode continuar recebendo o benefício previdenciário. Evitando assim, fraudes e pagamentos indevidos.

Publicidade



O público-alvo são pensionistas, aposentados ou qualquer pessoa que receba algum benefício do governo.





COMO É FEITA A PROVA DE VIDA?

Publicidade



Agora é responsabilidade do INSS comprovar que o beneficiário está vivo. A prova é feita por meio do cruzamento de dados, que podem ser:



- Pelo aplicativo Meu INSS;

- Empréstimo consignado, feito por reconhecimento biométrico;

- Vacinação;

- Votação nas eleições;

- Consultas médicas através do SUS ou rede conveniada;

- Atendimento presencial em agências do INSS;

- Atualização no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

- Recebimento do pagamento de benefício;

- Declaração de Imposto de Renda.





O QUE ACONTECE QUANDO NÃO SE CONSEGUE FAZER A PROVA DE VIDA?



Caso o INSS não consiga comprovar que o segurado está vivo, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou por um comunicado do banco que realize em até 60 dias algum dos procedimentos listados para o cruzamento de dados, como uma consulta médica pelo SUS.



Se ainda assim não for comprovado ou o procedimento não seja realizado, então o INSS enviará um servidor até o endereço cadastrado para a realização para prova de vida.





A PROVA DE VIDA É FEITA NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SEGURADO?



Segundo o INSS, desde a publicação da portaria 723, de 8 de março de 2024, a prova de vida não é mais no aniversário. Agora, o marco é a última prova de vida processada. A partir dessa data, o INSS tem dez meses para identificar que o segurado está vivo.





COMO SABER SE MINHA PROVA DE VIDA JÁ FOI REALIZADA?



É possível obter essa informação no aplicativo ou site Meu INSS ou ligando para a Central de Atendimento telefônico 135 para verificar a data da última confirmação de vida do INSS.





POSSO FAZER A PROVA DE VIDA NO BANCO?



Apesar de não ser mais obrigatória, a pessoa poderá fazer a sua prova de vida na rede bancária, caso queria. Basta ir a uma agência da rede bancária.