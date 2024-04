ExpoLondrina movimenta mais de R$ 1,3 bilhão em dez dias de evento

O trabalho de desmontagem da estrutura da 62ª ExpoLondrina ainda nem foi concluído e a diretoria da SRP (Sociedade Rural do Paraná), organizadora do evento, já apresentou os números da feira.





Realizada entre os dias 5 e 14 de abril, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, a edição deste ano teve menos visitantes em relação a 2023, mas em movimentação financeira o avanço foi de quase 5%. Em dez dias, 455 mil pessoas passaram pelo parque e, em negócios, o saldo foi de R$ 1,320 bilhão.

Com um dia a menos de evento neste ano, os números registrados em 2024 surpreenderam a organização.

Apesar de fatores adversos no agronegócio nacional, com frustração de safra e commodities em baixa, os resultados superaram as expectativa e pecuaristas e produtores rurais mostraram que estão empenhados em produzir, avaliou o presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre.

“Acreditamos na força do agro e o que ele representa, hoje, para o Brasil, é isso. Números cada vez maiores, tecnologia chegando todos os dias.”



O volume de R$ 1,320 bilhão computados em negócios inclui a comercialização de maquinários, veículos, linhas de crédito, implementos agrícolas, genética animal, insumos para a pecuária e agricultura, produtos do varejo e alimentação. Mas El-Kadre destacou que esse montante ainda segue crescendo nos dias após o evento.





“Muitos negócios começam aqui. As pessoas conhecem as máquinas, conhecem a tecnologia, vai se aprofundar melhor sobre o que pode proporcionar a elas e, aí sim, efetiva a compra. (A ExpoLondrina) É uma grande vitrine que não termina nos dez dias.”



Durante a feira, entre os 455 mil visitantes, 32 mil foram agricultores e pecuaristas que estiveram no parque em busca de conhecimento, tecnologia e inovações para otimizar a sua produção.





Entre palestras, oficinas e seminários, a ExpoLondrina realizou 108 atividades, distribuídas em seis recintos de eventos, pelos quais passaram seis mil participantes.





“A parte de cursos, treinamento, conhecimento para mim e para toda a diretoria, é fundamental, porque você faz a ação da entidade de classe da SRP. Nós temos essa intenção de que cada vez mais se fortaleça essa área do conhecimento.”





