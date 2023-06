Com 62,9 mil novas vagas, Paraná registra melhor saldo de empregos do Sul de janeiro a maio de 2023

O Paraná registrou o melhor desempenho da região Sul na geração de empregos nos primeiros cinco meses do ano. De janeiro a maio, foram abertas 62.923 novas vagas com carteira assinada no Estado, acima de Santa Catarina (59.372) e Rio Grande do Sul (53.028) e mais do que os sete estados da região Norte, que abriram 45.399 novos postos de trabalho. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho.





Trata-se do o quarto melhor resultado no País no acumulado do ano, atrás de São Paulo (240.630), Minas Gerais (118.688) e Rio de Janeiro (63.615). O Brasil somou, no período, um saldo de 865.360 vagas de empregos formais. “O Paraná continua se destacando na geração de empregos, confirmando o bom momento da nossa economia, com expansão do PIB e atração de novos investimentos”, diz o governador Ratinho Junior (PSD).

Publicidade

Publicidade





A abertura de novas vagas foi positiva em todos os meses do ano no Estado, com saldo de 6.902 postos em janeiro, 24.355 em fevereiro, 13.550 em março, 10.331 em abril e 7.785 em maio. O resultado de maio também foi o melhor da região Sul, com mais que o dobro das abertas em Santa Catarina (3.596). Rio Grande do Sul fechou o mês com um saldo de negativo de 2.511 vagas.





“Os dados do Caged reforçam a importância das ações adotadas pelo Governo do Estado para promoção de emprego e renda”, frisa o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes. “O desempenho do Paraná no mês de maio e o quarto melhor resultado no acumulado do ano no ranking nacional demonstram um crescimento constante do Estado na criação de novos postos de trabalho”.

Publicidade