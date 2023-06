Levantamento aponta superpopulação de ratões-do-banhado no Lago Igapó II

Estudo realizado por pesquisadores do Leca (Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) constatou 121 registros de ratões-do-banhado em 34 dias de observação realizada às margens do Lago Igapó 2, no Centro de Londrina.





O roedor tem capacidade de invasão muito grande e é listado pela IUCN (International Union for Conservation of Nature’s) como uma das cem espécies invasoras mais prejudiciais do mundo.

O levantamento está sendo realizado desde o final do ano passado e faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do estudante de Ciências Biológicas Emiliano Esquivel Granja, natural do Equador. Ele é orientado pela professora Ana Paula Vidotto Magnoni, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal.





Considerando o total de aparições da espécie no intervalo das observações, os pesquisadores estimam que existam cerca de 15 animais da espécie habitando o entorno do Lago, que tem uma pista de caminhada de aproximadamente de 2,5 km, área nobre de Londrina, e atrai diariamente milhares de pessoas que buscam atrativo natural ou um local aberto para realizar exercícios físicos.

