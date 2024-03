Com destaque para Cascavel, Agências do Trabalhador têm 17,4 mil vagas no Estado

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 17.412 vagas com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.666 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de alimentador de linha de produção, com 552 vagas, operador de caixa, com 394, e abatedor de porco, com 260.





A Região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.270). São 994 para auxiliar de linha de produção, 260 para abatedor de porco, 165 para magarefe e 150 para carregador (armazém).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Grande Curitiba aparece em seguida (4.058) com 306 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 231 para atendente de lanchonete, 227 para operador de telemarketing receptivo e 216 para operador de caixa.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 124 vagas para preenchimento urgente: auxiliar de confeitaria (31), empacotador (30), atendente balconista (28), confeiteiro (23) e auxiliar de linha de produção (12).

Publicidade





Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (1.628), Campo Mourão (1.563), Foz do Iguaçu (1.327), Pato Branco (1.289) e Maringá (1.083). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 267 vagas, trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, com 200, alimentador de linha de produção, com 109, e monitor agrícola, com 50 oportunidades.





Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (665), alimentador de linha de produção (200), magarefe (89) e safrista (63). Na regional de Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 316 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 110, operador de caixa, com 70, e repositor (supermercados), com 58.

Publicidade





Em Pato Branco, são ofertadas 301 vagas para auxiliar de linha de produção, 76 para trabalhador de avicultura de corte, 61 para operador de processo de produção e 55 para operador de caixa. Em Maringá, na região Noroeste, são 212 para auxiliar de linha de produção e 186 para montador de equipamentos elétricos.





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado, que pode ser feito pelo site.