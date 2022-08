Com mais de R$ 82 milhões já negociados, Profis inicia agosto com até 90% de desconto

Durante todo o mês de agosto, os contribuintes londrinenses podem aderir ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022 usufruindo de condições especiais para o pagamento de débitos e tributos municipais. Nessa nova etapa o desconto é de 90% nos juros e multas para quem desejar quitar suas dívidas no formato à vista. Outra opção é fazer o parcelamento em até cinco vezes, com 80% de desconto. Já aqueles que preferirem dividir o pagamento entre seis e 17 parcelas, finalizando-o até 2023, podem efetuá-lo com 50% de desconto.

Até o momento, a edição 2022 do Profis contabiliza R$ 82.189.070,48 em valores negociados, totalizando 28.667 adesões (balanço detalhado mais abaixo). A adesão pode ser feita a qualquer momento pela internet, bastando acessar a página Profis 2022 no portal da Prefeitura de Londrina.





O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, sugeriu que os contribuintes aproveitem o desconto para negociar suas pendências junto à Prefeitura, uma vez que os descontos e condições de parcelamento disponíveis sofrem alterações, sendo reduzidos gradativamente, mês após mês.







Perez recomenda o uso das aplicações disponíveis no site da Prefeitura, por ser um ambiente on-line bastante didático e que possibilita a adesão de forma facilitada. “Para aqueles que não conseguem fazer a adesão pela web, termos o atendimento presencial na Praça de Atendimento da Fazenda, mediante agendamento prévio”, destacou.





Por meio do Profis 2022, podem ser renegociadas dívidas tributárias relativas ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ITBI (Impostos de Transmissão de Bens Imóveis); além das não tributárias, incluindo as multas e autos de infração lavrados por diversos órgãos da administração direta e indireta, como a Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), CMTU (Companhia Municipal de Transito e Urbanização) e Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) e outros. Os débitos renegociados são aqueles inscritos ou não em dívida ativa até o dia 31 de maio de 2022.

